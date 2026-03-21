Появились подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Появились подробности телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», лидеры обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализацию совместных проектов.

Особый акцент был сделан на необходимость скорейшего практического выполнения договорённостей, достигнутых в феврале на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства.

Кроме того, президенты затронули актуальные вопросы международной обстановки и ситуацию в регионе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ведут военные действия против союзников республики. Об этом он предупредил американскую делегацию на встрече в Минске.