Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 18:26

В Башкирии завели дело о халатности после истории с «девочкой-маугли»

Обложка © Life.ru

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после сообщений об 11-летней девочке из многодетной семьи, которая никогда не ходила в школу и не имеет документов. По данным следствия, ребёнок официально не зарегистрирован, не посещает образовательное учреждение.

«По словам местных жителей, дети предоставлены сами себе, проживают в неудовлетворительных бытовых условиях, а должностные лица органов системы профилактики не принимают мер по защите прав несовершеннолетних», — об этом говорится в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения прав несовершеннолетних. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику семейного неблагополучия.

Напомним, в башкирской деревне Вавилово местные жители бьют тревогу из-за многодетной семьи: там растут девять детей, мать их воспитанием не занимается, подростки с раннего возраста употребляют спиртное и агрессивно ведут себя в общественных местах. Самой младшей девочке 11-лет.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar