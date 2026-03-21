В Башкирии завели дело о халатности после истории с «девочкой-маугли»

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о халатности после сообщений об 11-летней девочке из многодетной семьи, которая никогда не ходила в школу и не имеет документов. По данным следствия, ребёнок официально не зарегистрирован, не посещает образовательное учреждение.

«По словам местных жителей, дети предоставлены сами себе, проживают в неудовлетворительных бытовых условиях, а должностные лица органов системы профилактики не принимают мер по защите прав несовершеннолетних», — об этом говорится в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения прав несовершеннолетних. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику семейного неблагополучия.

Напомним, в башкирской деревне Вавилово местные жители бьют тревогу из-за многодетной семьи: там растут девять детей, мать их воспитанием не занимается, подростки с раннего возраста употребляют спиртное и агрессивно ведут себя в общественных местах. Самой младшей девочке 11-лет.