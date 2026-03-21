В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

В Кремле сообщили о телефонном разговоре президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания были вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами в различных сферах, а также актуальные международные темы.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные международные темы», — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Владимир Путин поздравил с Наврузом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В своём обращении президент России отметил, что укрепление союзнических связей Москвы и Душанбе способствует повышению безопасности в Центральной Азии, и выразил надежду, что двустороннее сотрудничество продолжит развиваться в духе стратегического партнёрства.