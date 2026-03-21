«Мне здесь больные дети не нужны»: Дайнеко рассказала, как бывший муж отказался лечить их дочь

Певица Виктория Дайнеко впервые подробно рассказала о том, как складывались отношения её бывшего супруга Дмитрия Клеймана с их общей дочерью после развода. По словам артистки, в первые годы после расставания бизнесмен не проявлял активного интереса к воспитанию ребёнка. Об этом она рассказала в подкасте «НеДудь».

Когда дочь заболела, Клейман, по её словам, отказался помогать, сославшись на то, что не хочет находиться рядом с больным ребёнком.

«Мне здесь больные дети не нужны, поэтому ты сама с ней там разберись,», — передала слова экс-супруга певица, добавив, что была возмущена такой позицией.

Впоследствии, когда у Клеймана появилась новая семья и ещё двое детей, его отношение к старшей дочери изменилось. Дайнеко считает, что он стал более осознанным отцом, и списывает его раннее поведение на молодость и неопытность. Сейчас 10-летняя Лиза сама проявляет инициативу и ищет контакта с отцом.

