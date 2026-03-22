МИД Саудовской Аравии объявил дипломатов Ирана персонами нон грата

Саудовская Аравия пошла на жёсткий дипломатический шаг, объявив сразу пять представителей Ирана персонами нон грата. Решение приняли на фоне нарастающей напряжённости и обвинений в атаках со стороны Тегерана.

Как сообщили в МИД королевства, страну обязаны покинуть военный атташе иранского посольства, его помощник, а также три сотрудника дипмиссии. На сборы им дали всего 24 часа.

В Эр-Рияде подчеркнули, что подобные меры стали ответом на продолжающиеся угрозы безопасности. В ведомстве заявили, что действия Ирана ведут к эскалации и могут серьёзно повлиять на отношения между странами – как сейчас, так и в будущем.

Саудовские власти добавили, что готовы и дальше действовать решительно, чтобы защитить суверенитет и безопасность страны.

Ранее Life.ru писал, что обстановка на Ближнем Востоке уже накалилась до предела. Иранские силы заявили об ударах по военным объектам США сразу в нескольких странах региона.