Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 21:49

МИД Саудовской Аравии объявил дипломатов Ирана персонами нон грата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Саудовская Аравия пошла на жёсткий дипломатический шаг, объявив сразу пять представителей Ирана персонами нон грата. Решение приняли на фоне нарастающей напряжённости и обвинений в атаках со стороны Тегерана.

Как сообщили в МИД королевства, страну обязаны покинуть военный атташе иранского посольства, его помощник, а также три сотрудника дипмиссии. На сборы им дали всего 24 часа.

В Эр-Рияде подчеркнули, что подобные меры стали ответом на продолжающиеся угрозы безопасности. В ведомстве заявили, что действия Ирана ведут к эскалации и могут серьёзно повлиять на отношения между странами – как сейчас, так и в будущем.

Саудовские власти добавили, что готовы и дальше действовать решительно, чтобы защитить суверенитет и безопасность страны.

Иран ударил по Димоне в ответ на атаку на ядерный объект в Натанзе
Ранее Life.ru писал, что обстановка на Ближнем Востоке уже накалилась до предела. Иранские силы заявили об ударах по военным объектам США сразу в нескольких странах региона.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Иран
  • Саудовская Аравия
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar