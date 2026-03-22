Россиянин Мовсар Евлоев остался непобеждённым в UFC после боя с Мёрфи в Лондоне

В Лондоне на «О2 Арене» прошёл турнир UFC Fight Night 270. В главном бою вечера встретились россиянин Мовсар Евлоев и британец Лерон Мёрфи. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Евлоева решением большинства судей — 48:47, 48:47, 47:47.

Стоит отметить, что в четвёртом раунде рефери поединка снял с российского бойцы очко после второго попадания в пах Мёрфи.

Для Евлоева эта победа стала 20-й в профессиональной карьере, он остаётся непобеждённым. Вероятно, свой следующий поединок он проведёт с австралийцем Алексом Волкановски, который является чемпионом полулёгкого дивизиона. Мёрфи потерпел первое поражение в ММА.

«Волкановски упоминал мое имя. Я давал согласие на такой бой. У UFC больше нет никаких оправданий, чтобы не давать мне бой за титул», — сказал Евлоев в октагоне после завершения боя.

Ранее был объявлен кард турнира UFC в Белом доме. Главным событием турнира станет титульный бой испано-грузинского бойца Илии Топурии против американца Джастина Гейджи. В соглавном бою вечера встретятся поднявшийся к тяжеловесам чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра и француз Сирил Ган — они сразятся за временный пояс. Турнир состоится 14 июня и приурочен к 250-летию подписания Декларации независимости США.