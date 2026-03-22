22 марта, 04:45

ПВО уничтожила 25 украинских БПЛА над Россией ночью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников. Над регионами страны было перехвачено и уничтожено 25 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, вражеские дроны самолётного типа фиксировались сразу на нескольких направлениях. Они были сбиты над Московским регионом, а также над Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями. Кроме того, цели уничтожались над акваторией Чёрного моря.

Военные подчеркнули, что все беспилотники были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными средствами ПВО. О последствиях на земле и возможных разрушениях официальной информации на данный момент не приводится.

Ранее Life.ru писал, что этой же ночью напряжённая ситуация наблюдалась в Ростовской области – там дроны сбивали сразу в нескольких районах. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атака была отражена без жертв и серьёзных разрушений. Однако режим беспилотной опасности сохраняется, и людей просят не терять бдительность.

Юния Ларсон
