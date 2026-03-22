Ночную атаку БПЛА отразили в четырёх районах Ростовской области

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Беспилотники атаковали Малютинский, Тарасовский, Родионово-Несветайский и Тарасовский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и жертвах среди мирного населения не поступали. При этом в регионе всё ещё сохраняется режим беспилотной опасности. Поэтому население просят сохранять бдительность и проявлять осторожность.