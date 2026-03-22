Ночную атаку БПЛА отразили в четырёх районах Ростовской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Атаку украинских беспилотников отразили в четырёх районах Ростовской области ночью 22 марта. Об работе систем противовоздушной обороны сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Беспилотники атаковали Малютинский, Тарасовский, Родионово-Несветайский и Тарасовский районы. По данным властей, сообщения о разрушениях на земле и жертвах среди мирного населения не поступали. При этом в регионе всё ещё сохраняется режим беспилотной опасности. Поэтому население просят сохранять бдительность и проявлять осторожность.
Напомним, что этой же ночью ПВО уничтожили один летевший на Москву дрон. В целях безопасности в столичном регионе ограничивали работу аэропорта Жуковский. Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет рейсы в штатном режиме.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.