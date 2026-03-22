22 марта, 05:23

Неизвестные БПЛА стали летать над базой США со стратегическими бомбардировщиками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Неизвестные беспилотники несколько ночей подряд кружат над американской авиабазой Барксдейл, где базируются стратегические бомбардировщики B-52. Об этом сообщает The Independent.

Издание пишет, что из-за налётов командование базы в Луизиане вынуждено было вводить режим изоляции и временно закрывать взлётно-посадочные полосы. По мнению военных, полёты дронов могут быть связаны с разведкой или проверкой систем обороны. Личности организаторов и их цели пока не установлены.

Лидер демократов в Палате представителей Джеффрис призвал к смене режима в США
Ранее Life.ru рассказывал, что иранская армия запустила баллистическую ракету по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Тегеран сразу же назвал это «значительным шагом» в противостоянии со Штатами.

Владимир Озеров
