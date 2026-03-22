На Кипре обсуждают будущее британских военных баз после атаки беспилотника

О перспективах вывода британских военных баз «Акротири» и «Декелия» с территории Кипра говорить пока сложно, однако инцидент с беспилотником вызвал серьёзную тревогу среди киприотов. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол России в Никосии Мурат Зязиков.

«О перспективах вывода с острова действующих в соответствии с Договором об учреждении Республики Кипр от 1960 года суверенных британских военных баз «Акротири» и «Декелия» говорить пока сложно. Однако киприоты всерьёз встревожены инцидентом, наглядно продемонстрировавшим, что подобные объекты не оберегают их от внешних посягательств», — рассказал дипломат.

По его словам, на Кипре в настоящее время идёт острая общественно-политическая дискуссия о целесообразности сохранения иностранного военного присутствия на острове и возможном участии Республики в военных альянсах.

Британские территории на Кипре были сохранены после подписания соглашения в 1960 году, когда Кипр получил независимость. Великобритания оставила за собой заморские территории, на которых расположены военные базы «Акротири» и «Декелия».

Напомним, что британская авиабаза Акротири на Кипре была атакована беспилотным летательным аппаратом. Инцидент произошёл около полуночи по местному времени. В военном ведомстве страны заявили, что система защиты базы приведена в состояние повышенной готовности, а персоналу объекта обеспечены необходимые меры безопасности.