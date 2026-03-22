Общественники Подмосковья обсудили меры поддержки ветеранов СВО

В подмосковном Красногорске прошло совещание региональных организацией, занимающихся поддержкой ветеранов СВО, сообщает 360.ru. По данным издания, участники обсудили, как оказать военным разноплановую помощь, а также результаты уже проделанной работы.

Наиболее востребованными направлениями, в которых организации усиливают друг друга, являются юридическая помощь, поддержка семей без вести пропавших бойцов и психологическая помощь, рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. По её словам, важно помогать близким ветеранов СВО и в духовном плане, чтобы они могли пережить трудные моменты своей жизни.

За отчётный период сотрудники филиала фонда приняли более тридцати тысяч обращений и проработали свыше пятидесяти тысяч различных вопросов. Участники также подвели итоги взаимодействия с региональным отделением «Союза женщин России» и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Так, за последний год этим структурам удалось создать уникальную экосистему помощи, объединившую государственные ресурсы, общественные инициативы и духовную поддержку.

К слову, в Московской области для участников СВО и членов их семей выстроена чёткая система социальной поддержки с удобными цифровыми сервисами, позволяющими быстро оформлять льготы. Об этом ранее рассказал глава региона Андрей Воробьёв.