Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 07:05

Общественники Подмосковья обсудили меры поддержки ветеранов СВО

Российский военнослужащий с наградами. Обложка © Life.ru

В подмосковном Красногорске прошло совещание региональных организацией, занимающихся поддержкой ветеранов СВО, сообщает 360.ru. По данным издания, участники обсудили, как оказать военным разноплановую помощь, а также результаты уже проделанной работы.

Наиболее востребованными направлениями, в которых организации усиливают друг друга, являются юридическая помощь, поддержка семей без вести пропавших бойцов и психологическая помощь, рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова. По её словам, важно помогать близким ветеранов СВО и в духовном плане, чтобы они могли пережить трудные моменты своей жизни.

За отчётный период сотрудники филиала фонда приняли более тридцати тысяч обращений и проработали свыше пятидесяти тысяч различных вопросов. Участники также подвели итоги взаимодействия с региональным отделением «Союза женщин России» и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Так, за последний год этим структурам удалось создать уникальную экосистему помощи, объединившую государственные ресурсы, общественные инициативы и духовную поддержку.

К слову, в Московской области для участников СВО и членов их семей выстроена чёткая система социальной поддержки с удобными цифровыми сервисами, позволяющими быстро оформлять льготы. Об этом ранее рассказал глава региона Андрей Воробьёв.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar