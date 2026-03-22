Сфера управления пенсионными резервами стала самой оплачиваемой в России

Самые высокие зарплаты в России традиционно фиксируются в финансовом и страховом секторах, где доходы достигают 744,9 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата за март.

Лидером по уровню оплаты стало управление пенсионными резервами — 744,9 тыс. рублей. Далее следуют деятельность инвестфондов (616,8 тыс.), управление ценными бумагами (525,9 тыс.) и инвестиционными фондами (490,8 тыс.). Пятёрку замыкает страхование рисков (474,1 тыс.).

В десятку также вошли операторы лотерей (473,06 тыс.), холдинговые компании (470,8 тыс.), управление пенсионными накоплениями НПФ (446,4 тыс.), организация торговли на финансовых рынках (434,1 тыс.) и перестрахование (423,2 тыс.).

Немного уступают этим сферам продажа коммерческих предприятий (380,4 тыс.), подготовка к продаже нежилой недвижимости (383,6 тыс.), оптовая торговля соками и водой (350 тыс.) и экологическое консультирование (333,8 тыс.).

Если вашей работы в этом списке нет, то, вероятно, следует намекнуть своему работодателю на индексацию. Ранее юрист напомнила, что компании обязаны повышать зарплаты своим сотрудникам вне зависимости от внутренних регламентов.