Ольга Шелест проводит онлайн-корпоративы из США за $120 тысяч для россиян

Телеведущая Ольга Шелест, покинувшая Россию после начала СВО, нашла способ выступать перед российскими заказчиками, не возвращаясь на родину. Как сообщает Mash, она проводит онлайн-корпоративы из студии в США, используя формат, популярный во времена пандемии Covid-19.

Ведущая предлагает два формата: в первом случае гости собираются в ресторане и наблюдают за выступлением Шелест на большом экране. Во втором — к эфиру подключаются более 10 тысяч участников из разных стран, которые смотрят шоу дистанционно.

За живое выступление в Казахстане, ОАЭ, Испании или на Кипре Шелест берёт около 20 тысяч долларов. Для заказчиков из России цена значительно выше: к базовому гонорару добавляется 100 тысяч долларов на профессиональное оборудование и работу технических специалистов. Райдер для онлайн-выступлений минимален, в отличие от живых концертов, где предусмотрены перелёты бизнес-классом, трансфер, пятизвёздочные отели и полный сервис.

Сама экс-ведущая «Бодрого утра» разорвала все контракты и уехала в США в 2022 году. Тренд на онлайн-ивенты сохраняется с 2020 года, когда крупные компании, банки и корпорации активно заказывали дистанционные корпоративы и тимбилдинги.

