22 марта, 09:54

Востоковед рассказал, как СССР помог Китаю войти в мировую экономику

В 1950-х годах Китай был аграрной страной, где промышленное производство от общего объёма составляло меньше десяти процентов, а индустрии как таковой практически не имелось, частично она была разрушена во время японской оккупации. Об этом рассказал востоковед Алексей Маслов.

По его словам, именно СССР помог Китаю войти в мировую экономику, создавая предприятия с нуля. Всего было построено 156 объектов, отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

«У Китая не было никакой основы, чтобы входить в мировую экономику. И Советский Союз позволил Китаю это сделать», — подчеркнул аналитик.

К слову, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нормализацию отношений с Россией как стратегический инструмент для сдерживания Китая. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на информированного представителя Белого дома.

