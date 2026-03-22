Доверие подорвано: В США поняли, почему японцы и корейцы не выступили против Ирана

Азиатские союзники США проявляют нерешительность в вопросах поддержки военной кампании против Ирана, так как доверие к Вашингтону уже было подорвано. Об этом пишет издание The American Conservative. Так, Токио и Сеул видят массу причин, которые препятствуют тому, чтобы выступить против Тегерана.

«Несмотря на призывы из Вашингтона к более непосредственному участию — в миссиях по сопровождению кораблей [в Ормузском проливе], разминировании или другой морской поддержке — Токио и Сеул проявляют нерешительность», — сказано в тексте.

В публикации подчёркивается, что главная причина — это упавший уровень доверия к американским властям. Автор статьи напоминает, что во время войны в Ираке 20 лет назад Япония и Южная Корея уже оказывали поддержку Вашингтону, но тогда они понимали общую политическую цель. Администрация Джорджа Буша — младшего рассматривала управление альянсом как часть совместных военных усилий. Сейчас же времена изменились, резюмируется в статье.

Как отмечает автор, президент США Дональд Трамп то призывает весь мир сплотиться против Ирана и разблокировать силовым способом Ормузский пролив, то хвастается тем, что Вашингтон якобы не нуждается ни в чьей помощи. Действия и решения Трампа кажутся спонтанными, противоречивыми, резкими, а главное — американский лидер не считается даже с союзниками, подчёриквается в публикации.

Сейчас Токио и Сеул даже не понимают целей военной операции на Ближнем Востоке. Вашингтон то кричит о смене режима в Иране, то уверяет в необходимости ослабить военный потенциал страны. Всё это заставляет союзников США задуматься — а есть ли вообще сроки окончания кампании против Тегерана и не затянется ли всё это надолго.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис опубликовал в соцсети Х призыв к смене политического режима в Америке. Политик объяснил свою позицию действиями президента Дональда Трампа и «республиканцев-радикалов». По его словам, они развязали необдуманную войну на Ближнем Востоке. Из-за этого цены на бензин резко выросли. Миллиарды долларов тратят впустую. Кроме того, по мнению законодателя, США стали менее безопасной страной.