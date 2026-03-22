Подлетевшая к Иерусалиму ракета Ирана испугала израильтян «огненным облаком»

В небе на подлёте к Иерусалиму удалось заснять летящую в огненном облаке иранскую ракету. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на фотографа Йонатана Синдела из агентства Flash90, который сделал снимок.

Как уточняется в статье, в кадр попала отделяемая часть баллистической ракеты во время своего полёта. Из хвоста снаряда вырывается пламя, а траектория снижения говорит о приближении к цели — израильской столице. По словам очевидцев, система ПВО Израиля не смогла перехватить снаряд. Однако в израильской армии отчитались, что ракета якобы была сбита, а её обломки упали вблизи автостоянки в Еврейском квартале.

Ранее газета Israel Hayom написала, что Иран нанёс удар баллистической ракетой по городу Арад на юге Израиля. Населённый пункт расположен недалеко от Димоны, которую атаковали несколькими часами ранее. Ракета попала в жилое здание. Строение обрушилось. Под завалами могут находиться люди.