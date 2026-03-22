Найдены тела шести из семи человек с разбившегося военного вертолёта в Катаре

В территориальных водах Катара обнаружены тела шести из семи человек, находившихся на борту военного самолёта. Спасатели продолжают поиски последнего пропавшего без вести. Информация о том, что стало причиной крушения воздушного судна, пока не раскрывается.

«В рамках продолжающейся поисково-спасательной операции для поиска пропавших без вести в результате крушения вертолёта в территориальных водах страны были обнаружены тела шести из семи человек, находившихся на борту», — сообщило Министерство внутренних дел эмирата.

Напомним, вертолёт вооружённых сил Катара упал в море у берегов эмирата. Винтокрылое судно упало в территориальные воды Катара во время планового задания, военные ведут поиск членов экипажа и пассажиров; их количество не уточняется.