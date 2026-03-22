Российские военные взяли под контроль село Потаповка в Сумской области
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские военнослужащие группировки «Север» установили контроль над селом Потаповка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Потаповка Сумской области», — сказали в военном ведомстве.
Ранее ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками, который украинские военные оборудовали прямо в здании гражданском медучреждении. Речь идёт о городской больнице №1 в Константиновке. По данным ведомства, пункт располагался на четвёртом этаже гражданского медучреждения. Там установили ретрансляторы сигнала, с помощью которых управляли и запускали дроны.
