Российские военнослужащие группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике бригады спецназначения «Азов»*. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Удары пришлись по формированиям ВСУ и нацгвардии в нескольких регионах.

Среди поражённых объектов — пять механизированных, аэромобильная, воздушно-десантная бригады, штурмовой полк, бригада морской пехоты, бригада спецназначения «Азов»*, а также шесть бригад нацгвардии.

Атаки наносились в районах населённых пунктов Белицкое, Василевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое, Торское Донецкой Народной Республики, а также Ивановка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Рубцовском направлении так называемая «элитная» третья отдельная штурмовая бригада сухопутных войск Украины — нацбатальон «Азов»* — получила пополнение, которое сложно назвать боеспособным. В состав подразделения включили около двух десятков человек, среди которых — задержанные дезертиры, граждане с алкогольной зависимостью и лица, состоящие на учёте в наркологических диспансерах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.