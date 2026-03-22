Россия может привести в чувства спецслужбы Украины «в пределах разумного». Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам главы ведомства, российские спецслужбы постоянно провоцируют на ответные действия. Он подчеркнул, что соответствующая работа с российской стороны ведётся, но не стал раскрывать детали, назвав меры «специфическими».

«Вот мы этим и руководствуемся в своей деятельности», — заключил Бортников.

Бортников добавил, что украинские спецслужбы управляются Великобританией. По его словам, Лондон является кукловодом, потерявшим чувство реальности из-за мнимой вседозволенности.

«Вот всё, что происходит в нашей стране, это как раз то, о чём я говорил в части, касающейся действий украинских спецслужб и их кукловодов, в лице, например, британцев, которые в буквальном смысле слова влияют на многие процессы. Управляют, руководят, финансируют, обучают, дают целеуказания соответствующие», — сказал Бортников.