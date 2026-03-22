«Успешная» подруга подвела под банкротство москвичку рассказами о «бизнесе» в Дубае

Москвичка продала квартиру и вложила все деньги в Дубай по совету подруги из соцсетей, но лишилась сбережений и теперь живёт в коммуналке. Об этом рассказала сама пострадавшая телеграм-каналу «Baza».

Мария познакомилась со Светланой в интернете — та публиковала фото роскошной жизни и уговорила свою новую подругу инвестировать в недвижимость. Женщина взяла у родственников 5 млн рублей на первый взнос за две квартиры в ЖК «Римский», отдав наличные новой знакомой.

В 2022 году Мария продала свою квартиру в Тушино, чтобы купить дом и открыть приют для собак. Подруга убедила её вложить почти 13 млн в апартаменты в Дубае, пообещав хорошую прибыль с перепродажи. Деньги ушли, но позже выяснилось, что Светлана не вкладывала свои средства, а лишь бронировала жильё без взносов. Кроме того, теперь российская стройфирма судится с её дочерью, на которую оформляли документы, из-за неоплаченных взносов за те самые квартиры.

Мария потеряла все сбережения, поссорилась с родными, прошла процедуру банкротства и переехала в коммуналку. Её заявления в полицию остались без удовлетворения и сейчас женщина пытается добиться справедливости с помощью юриста. Светлана тем временем продолжает «инвестировать» и делиться успехами в соцсетях.

