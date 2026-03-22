В Кривом Роге повреждён объект промышленной инфраструктуры
В городе Кривой Рог Днепропетровской области повреждён объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Ганжа.
«Кривой Рог. Повреждён объект промышленной инфраструктуры», — написал чиновник.
Информации о подробностях разрушений и возможных пострадавших нет.
Напомним, сегодня в городе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Официальные власти Украины пока не комментировали причину инцидента. Кривой Рог является крупным промышленным центром страны, где сосредоточены предприятия горно-металлургического комплекса.
