Временные ограничения ввели в аэропорту Пскова

Аэропорт Пскова временно приостановил приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, они фиксировались сразу в нескольких регионах. Уничтожено 25 дронов.