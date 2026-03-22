Временные ограничения ввели в аэропорту Пскова
Пассажиры в одном из аэропортов России.
Аэропорт Пскова временно приостановил приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны, они фиксировались сразу в нескольких регионах. Уничтожено 25 дронов.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.