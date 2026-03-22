Снежный человек, НЛО, аномалия? ИИ раскрыл тайну гибели туристов на перевале Дятлова

Журналисты kp.ru решили выяснить, что об одной из главных загадок XX века — гибели туристов группы Дятлова в Уральских горах в 1959 году — могут сказать нейросети. ChatGPT проанализировал все представленные документы, сравнил их с фактами следствия и дал краткий разбор каждой из популярных версий, приведя аргументы за и против. Версия о нападении манси была отвергнута, а гипотеза о встрече со снежным человеком признана невероятной.

Следователь Лев Иванов в 1990 году упоминал загадочные небесные явления, но никаких доказательств прилёта НЛО, кроме свидетельств поисковиков об «огненных шарах» в небе, нет, к тому же эта версия не объясняет травмы, отметил ИИ. Гипотеза о психотропных веществах также несостоятельна: судебно-химические анализы не обнаружили токсинов. Версия о падении ракеты или испытаниях оружия не подходит, поскольку следов взрыва не найдено.

Наиболее вероятной нейросеть считает версию о сдвиге снежной доски. Палатка стояла на лавиноопасном склоне, при установке туристы подрезали снежный пласт. По версии ИИ, ночью произошёл сдвиг снега, частично придавивший палатку и травмировавший нескольких человек, группа разрезала палатку и организованно спустилась к лесу, где развела костёр. Двое замерзли, трое пошли обратно за одеждой и погибли по дороге, остальные построили убежище в овраге, где, возможно, обрушился снежный карниз.

Кстати, поход на перевал Дятлова летом подорожает. Пеший поход на загадочное место летом может стоить туристам от 25 до 50 тысяч рублей, а зимние маршруты — в разы дороже. Зимние походы на лыжах и снегоходах начинаются от полсотни тысяч рублей и могут доходить до 170 тысяч.