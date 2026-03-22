22 марта, 12:14

Израильские военные получили приказ уничтожить мосты через реку Литани в Ливане

22 марта, 12:14

Израильским военным приказано немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане. Соответствующее распряжение отдал министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, его слова приводит пресс-служба военного ведомства.

«Премьер-министр и я дали указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно уничтожить все мосты через реку Литани, которые используются для террористической деятельности, чтобы предотвратить переброску боевиков «Хезболла» и оружия на юг», — сказал министр.

Кроме того, Кац распорядился ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях. По его словам, эта мера направлена на устранение угрозы для израильских населённых пунктов. Действовать планируется по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ вывела из строя ключевой энергообъект на юге Ливана — удар пришёлся на электроподстанцию в Султании, после чего она полностью утратила работоспособность. Были разрушены все ячейки распределительных линий, один силовой трансформатор получил повреждения, также пострадали помещения, где размещались системы управления и защиты. В результате город Бинт-Джубайль и окрестные населённые пункты остались без электричества.

Юрий Лысенко
