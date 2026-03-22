В Петербурге проверят водителя, который не пропустил пожарную машину с мигалками
Автомобиль пожарной охраны. Обложка © Life.ru
В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку действий водителя легкового автомобиля, который не пропустил пожарную машину с включёнными мигалками. Инцидент произошёл 22 марта около 12:20 мск на перекрёстке улицы Десантников и дублёра Петергофского шоссе, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам с включенными спецсигналами. Нарушение этого требования влечёт за собой административное наказание.
«Подобные действия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку каждая минута промедления при следовании экстренных служб может иметь критические последствия», — говорится в соощении.
Ранее сообщалось, что правительство России поддержало изменения в КоАП, усиливающие ответственность для водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту с включёнными мигалками, даже без цветографической раскраски. За непредоставление преимущества предлагается штраф до 7,5 тыс. рублей или лишение прав до года. Проект уточняет поведение при приближении машин экстренного реагирования и кортежей: независимо от окраски, при включённых спецсигналах автомобилисты обязаны освобождать полосу движения.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.