В Петербурге проверят водителя, который не пропустил пожарную машину с мигалками

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку действий водителя легкового автомобиля, который не пропустил пожарную машину с включёнными мигалками. Инцидент произошёл 22 марта около 12:20 мск на перекрёстке улицы Десантников и дублёра Петергофского шоссе, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам с включенными спецсигналами. Нарушение этого требования влечёт за собой административное наказание.

«Подобные действия создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку каждая минута промедления при следовании экстренных служб может иметь критические последствия», — говорится в соощении.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало изменения в КоАП, усиливающие ответственность для водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту с включёнными мигалками, даже без цветографической раскраски. За непредоставление преимущества предлагается штраф до 7,5 тыс. рублей или лишение прав до года. Проект уточняет поведение при приближении машин экстренного реагирования и кортежей: независимо от окраски, при включённых спецсигналах автомобилисты обязаны освобождать полосу движения.