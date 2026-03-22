22 марта, 12:30

Иранский дрон ни при чём: Сломавшуюся ПВО Patriot назвали причиной взрыва в Бахрейне

Reuters: Сбой в работе комплекса Patriot привёл к взрыву в Бахрейне 9 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Противоракетная американская система ПВО Patriot могла сработать с нарушениями, что и привело к взрыву в Бахрейне 9 марта, в результате которого пострадали 32 человека. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов.

США и Бахрейн ранее заявили, что иранская ракета стала причиной взрыва, однако доказательств приведено не было. Также соседние с местом ЧП страны не зафиксировали пролёта никаких дронов в сторону Ситра в тот момент. Сами власти Бахрейна отчитались об успешном перехвате ПВО якобы летящего беспилотника со стороны Ирана.

Эксперты Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (штат Калифорния) допустили, что снаряд был пущен из управляемой США батареи Patriot с расстояния 7 км к юго-западу от места взрыва. Именно этот сбой и привёл к взрыву.

Напомним, 9 марта Бахрейнская государственная нефтегазовая компания Bapco Energies сообщила о форс-мажоре после удара по одному из её НПЗ на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Причиной вспыхнувшего пожара назывался прилёт иранского дрона.

Татьяна Миссуми
