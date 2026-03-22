У москвича из-за сбоя банка на карте появился долг в триллион рублей

30-летний житель Москвы столкнулся с необычной проблемой после того, как зашёл в мобильное приложение банка проверить, не пришла ли ему зарплата. Вместо желанной суммы он увидел на счёте огромный минус — почти триллион рублей, после чего карта была заблокирована. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу BAZA.

Он сразу же обратился в техподдержку, а затем и в отделение банка. Однако сотрудники не смогли помочь ему и посоветовали написать официальную претензию.

Мужчина обратился к юристу, с которым составил и направил в банк запрос о разблокировке счёта и списании несуществующей задолженности. Если финансовая организация не решит проблему в досудебном порядке, клиент намерен добиваться справедливости через суд.

