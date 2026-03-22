Нетаньяху призвал все страны мира присоединиться к ударам по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров всех стран мира присоединиться к совместной израильско-американской военной операции против Ирана. С соответствующим заявлением он выступил во время посещения места падения иранской ракеты в городе Арад на юге Израиля.

В качестве обоснования необходимости расширения коалиции глава израильского правительства перечислил ряд утверждаемых им фактов: удары Ирана по гражданским объектам в Израиле, запуск межконтинентальной ракеты на расстояние 4 тысяч километров по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также частичную блокировку Ормузского пролива.

«Какие вам ещё нужны доказательства, что этот режим, угрожающий всему миру, нужно остановить? Израиль и Соединённые Штаты работают вместе со всем миром. И пришло время, чтобы лидеры остальных стран присоединились», — заявил Нетаньяху.

По его словам, некоторые государства уже начинают двигаться в этом направлении, однако он призвал к более широкому участию. Премьер подчеркнул, что создание широкой международной коалиции против Ирана необходимо якобы «для безопасности всего мира».

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обратился к БРИКС с просьбой сыграть независимую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, ссылаясь на ротационное председательство Индии в группе. В заявлении посольства Ирана в Индии подчёркивается призыв к прекращению агрессии против Ирана и обеспечению регионального и международного мира и стабильности.