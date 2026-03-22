Ски-альпинист Филиппов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Италии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал третье место по результатам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в итальянском Валь-Мартелло. Спортсмен показал время 3.02,2.

Филиппов уступил соперникам лишь в самом финале гонки. Испанец Ориоль Кардона Коль опередил его и финишировал с показателем 2 минуты 56,8 секунды. А швейцарец Арно Лита показал второй результат — 2.58,9. Сейчас Филиппову 23 года. Он уже имеет титул победителя чемпионата Европы, а также взял серебро на Олимпийских играх в спринте.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о единственной провокации, с которой столкнулся на Олимпиаде-2026. По его словам, инцидент произошёл во время интервью эстонскому каналу. Спортсмен беседовал с журналистом на русском языке, и в этот момент мимо проходил лыжник из одной из стран Балтии. Тот предложил задать Коростелёву вопрос о боевых действиях. На эту реплику никто не отреагировал.