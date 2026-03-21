«Говорил от души»: Лыжник Голубков рассказал о встрече с Путиным в Кремле
Лыжник Голубков назвал тёплой встречу с Путиным и признался, что не волновался
Владимир Путин и Иван Голубков. Обложка © Life.ru
Чемпион Паралимпиады в Италии лыжник Иван Голубков рассказал, что почти не волновался во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Спортсмен признался, что говорил от души, а свой текст заранее не готовил.
«Встреча была очень тёплая. Я почти не волновался, разве что когда только начал говорить — это же не гонки бегать. Мне помогли подготовиться, но я говорил от души, что в голову шло, а не заученный текст. В целом общение прошло здорово, всё было просто супер», — поделился Голубков в беседе с ТАСС.
По его словам, он никак не ожидал, что президент встанет перед ним на одно колено, чтобы прикрепить орден Дружбы к форме лыжника. Голубков отметил, что это было очень трогательно и эмоционально. Сейчас атлет уже вернулся в родной Ханты-Мансийск и готов к новым тренировкам. Впереди подготовка в чемпионату России. Голубков набирается сил и верит в новые свершения нашей страны на международной спортивной арене.
Напомним, Иван Голубков принёс России золото на Паралимпиаде, выиграв гонку с раздельным стартом на 10 км сидя. Победу он посвятил России и президенту страны Владимиру Путину. После этого атлет принёс сборной ещё одно золото в гонке на 20 км в положении сидя. Российский лидер уже пообщался с паралимпийцами в Кремле. Голубков признался, что навсегда запомнит встречу с политиком. Наши атлеты завоевали 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. По словам Путина, паралимпийцы совершили подвиг — команда состояла всего из шести спортсменов, тогда как у других стран было по 60-70 атлетов.
