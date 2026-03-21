«Говорил от души»: Лыжник Голубков рассказал о встрече с Путиным в Кремле

Чемпион Паралимпиады в Италии лыжник Иван Голубков рассказал, что почти не волновался во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Спортсмен признался, что говорил от души, а свой текст заранее не готовил.

«Встреча была очень тёплая. Я почти не волновался, разве что когда только начал говорить — это же не гонки бегать. Мне помогли подготовиться, но я говорил от души, что в голову шло, а не заученный текст. В целом общение прошло здорово, всё было просто супер», — поделился Голубков в беседе с ТАСС.

По его словам, он никак не ожидал, что президент встанет перед ним на одно колено, чтобы прикрепить орден Дружбы к форме лыжника. Голубков отметил, что это было очень трогательно и эмоционально. Сейчас атлет уже вернулся в родной Ханты-Мансийск и готов к новым тренировкам. Впереди подготовка в чемпионату России. Голубков набирается сил и верит в новые свершения нашей страны на международной спортивной арене.