22 марта, 13:17

Россиянка выжила при крушении катера на Мальдивах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Россиянка, находившаяся на борту скоростной лодки, перевернувшейся на Мальдивах, жива и за помощью в генконсульство РФ в Мале не обращалась. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул в республике Алексей Идамкин.

По словам дипломата, речь идёт об одной из множества лодок, курсирующих между островами. Обстоятельства крушения выясняются, проводится расследование.

«Россиянка жива, но к нам не обращалась за содействием», — отметил дипломат.

Неделя отдыха в Анапе стала дороже, чем на Мальдивах — эксперты сравнили цены
Неделя отдыха в Анапе стала дороже, чем на Мальдивах — эксперты сравнили цены

Напомним, что у острова Фелидху перевернулся скоростной катер. На борту находились семь человек: гражданка России, британка и пять индийцев. Среди последних — крупный промышленник Гаутам Сингхания и автогонщик Хари Сингх. Сигхания получил травмы и был отправлен в больницу в Мумбаи. Сингх и капитан судна погибли.

Наталья Афонина
