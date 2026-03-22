В ФРГ впервые с объединения число магазинов может упасть ниже 300 тысяч

Количество розничных магазинов в Германии впервые с момента объединения страны в 1990 году может опуститься ниже 300 тысяч. За 2026 год число точек сократится на 4,9 тысячи, достигнув отметки в 296 тысяч. Такой прогноз приводит газета Zeit со ссылкой на Немецкую ассоциацию розничной торговли (HDE).

Для сравнения, к концу 2015 года в ФРГ насчитывалось около 372 тысяч торговых точек. Наиболее резкое падение пришлось на период пандемии коронавируса: в 2021 году закрылись 11,5 тысячи магазинов, в 2022-м — 11 тысяч. Эксперты связывают продолжающийся спад с изменением потребительских привычек, ростом онлайн-торговли и экономическими трудностями.

Ранее сообщалось, в Германии из-за птичьего гриппа возник острый дефицит яиц накануне католической Пасхи. Жители Берлина скупили все запасы в магазинах, цены взлетели до 8 евро за десяток вместо прежних 2–3, немцы вынуждены ехать за яйцами в пригороды. Эпидемия продолжается с прошлого года: в Бранденбурге зафиксировано 18 вспышек, в городе Клеве погибло 340 тысяч кур, фермерам выплатили 2,5 млн евро компенсации, в 14 муниципалитетах введён запрет на свободный выгул птицы.