Сделки по нефти и газу в США заморожены из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сделки по нефти и газу в США замедлились или были отложены на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на банкиров и юристов, работающих над такими контрактами.

«Всё замерло... У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас всё парализовано, потому что никто не может поставить цену», — рассказал изданию представитель юридической фирмы, специализирующейся на топливных сделках.

Ранее Fitch Ratings представило доклад, согласно которому цена нефти Brent может достичь 100 долларов за баррель при прекращении судоходства через Ормузский пролив на три месяца и 120 долларов — при закрытии на полгода.

Ранее Ирак объявил форс-мажор на всех нефтяных месторождениях, где работают иностранные компании. Из-за военного конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось парализовано. Ирак не может вывозить основную часть своей нефти.