22 марта, 13:40

В Соликамске возбудили дело о халатности после обрушения перекрытия в жилом доме

Сотрудник Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Сотрудник Следственного комитета. Обложка © Life.ru

В Соликамске Пермского края следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в жилом доме. Об этом сообщили в региональном СУСК.

Инцидент произошёл в одной из квартир двухэтажного дома на улице Розалии Землячки. Никто не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). », — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. В СУСК также пообещали принять меры для восстановления прав жильцов и дать оценку действиям должностных лиц.

Другая авария произошла на неделе в городе Киселёвске Кемеровской области, где обрушилась кровля над бассейном, расположенным на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная Поляна». К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать, поскольку в зимний сезон здание не использовалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
