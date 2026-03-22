В Соликамске возбудили дело о халатности после обрушения перекрытия в жилом доме

В Соликамске Пермского края следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения перекрытия в жилом доме. Об этом сообщили в региональном СУСК.

Инцидент произошёл в одной из квартир двухэтажного дома на улице Розалии Землячки. Никто не пострадал.

«Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). », — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. В СУСК также пообещали принять меры для восстановления прав жильцов и дать оценку действиям должностных лиц.

Другая авария произошла на неделе в городе Киселёвске Кемеровской области, где обрушилась кровля над бассейном, расположенным на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная Поляна». К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать, поскольку в зимний сезон здание не использовалось.