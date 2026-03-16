16 марта, 07:38

Кровля бассейна обрушилась в детском лагере в Кузбассе

В Кузбассе обрушилась крыша бассейна в детском лагере.

Крыша здания бассейна обрушилась на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная Поляна» в городе Киселёвске Кемеровской области. В результате происшествия никто не пострадал, так как в зимний период объект не эксплуатировался.

«В здании бассейна детского лагеря «Лесная Поляна» из-за скопления снежных масс произошло обрушение кровли. По предварительным данным, в зимний период здание не эксплуатировалось, в связи с чем пострадавших нет», говорится в сообщении.

Следственные органы СК России по Кемеровской области – Кузбассу инициировали доследственную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На двух женщин обрушилась лавина с крыши дома в Саранске

Ранее в Башкирии произошло обрушение кровли многоквартирного дома в селе Краснохолмский. Крыша 16-квартирного здания на улице Фрунзе обвалилась на площади около 150 квадратных метров из-за тяжести скопившегося снега. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Наталья Афонина
