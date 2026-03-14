Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 14:29

СК возбудил дело после обрушения 150 «квадратов» крыши дома в Башкирии

В Башкирии рухнула кровля 16-квартирного дома, возбуждено дело. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

В Башкирии разбираются в обстоятельствах обрушения крыши многоквартирного дома. Инцидент произошёл в селе Краснохолмский. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Республике Башкортостан.

Кровля 16-квартирного дома на улице Фрунзе не выдержала тяжести скопившегося снега и обвалилась на площади около 150 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит оценить действия ответственных за уборку снега и наледи.

Важного коммунальщика задержали после падения наледи на девочку в Марий Эл

Ранее Life.ru сообщал, что в Чувашии под тяжестью снега обрушилась крыша пятиэтажного дома. Никто не пострадал, но при падении конструкций повредилась система теплоснабжения, из-за чего в квартирах пропало отопление.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar