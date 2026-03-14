СК возбудил дело после обрушения 150 «квадратов» крыши дома в Башкирии
В Башкирии рухнула кровля 16-квартирного дома, возбуждено дело. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан
В Башкирии разбираются в обстоятельствах обрушения крыши многоквартирного дома. Инцидент произошёл в селе Краснохолмский. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Республике Башкортостан.
Кровля 16-квартирного дома на улице Фрунзе не выдержала тяжести скопившегося снега и обвалилась на площади около 150 квадратных метров. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователям предстоит оценить действия ответственных за уборку снега и наледи.
Ранее Life.ru сообщал, что в Чувашии под тяжестью снега обрушилась крыша пятиэтажного дома. Никто не пострадал, но при падении конструкций повредилась система теплоснабжения, из-за чего в квартирах пропало отопление.
