В импортных яйцах из Украины в ЕС нашли следы запрещённых антибиотиков

Импортируемые в Евросоюз украинские яйца содержат остаточные следы антибиотиков, в том числе запрещённых в ЕС с середины 1990-х годов. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные европейской системы быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов и кормов (RASFF).

С сентября 2023 года на платформе зафиксировано 14 сообщений о проблемах с поставками яиц и яичных продуктов с Украины. Среди нарушений — остатки ветеринарных препаратов, микробиологические загрязнения и нарушения маркировки. Наиболее часто встречаются следы антибиотиков, в том числе продукт распада нитрофуранов (AOZ), использование которых для сельскохозяйственных животных в Евросоюзе запрещено.

Большинство сообщений о нарушениях поступают из Польши, Венгрии и Словакии — стран, через которые проходит основной поток украинского аграрного импорта. Отдельные случаи зафиксированы также в Швеции и Нидерландах.

После начала конфликта в 2022 году ЕС открыл свои рынки для Украины, сняв пошлины и квоты в качестве «акта солидарности». Импорт яиц вырос с 13 тысяч тонн в 2022 году до более чем 85 тысяч тонн в прошлом году. Большая часть продукции попадает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов — макарон, выпечки, десертов, майонеза и готовых блюд. Маркировка по происхождению для таких товаров не обязательна, поэтому потребители не могут узнать, из какой страны они поступили.

