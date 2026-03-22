Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 14:00

В импортных яйцах из Украины в ЕС нашли следы запрещённых антибиотиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ermak Oksana

Импортируемые в Евросоюз украинские яйца содержат остаточные следы антибиотиков, в том числе запрещённых в ЕС с середины 1990-х годов. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные европейской системы быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов и кормов (RASFF).

С сентября 2023 года на платформе зафиксировано 14 сообщений о проблемах с поставками яиц и яичных продуктов с Украины. Среди нарушений — остатки ветеринарных препаратов, микробиологические загрязнения и нарушения маркировки. Наиболее часто встречаются следы антибиотиков, в том числе продукт распада нитрофуранов (AOZ), использование которых для сельскохозяйственных животных в Евросоюзе запрещено.

Большинство сообщений о нарушениях поступают из Польши, Венгрии и Словакии — стран, через которые проходит основной поток украинского аграрного импорта. Отдельные случаи зафиксированы также в Швеции и Нидерландах.

После начала конфликта в 2022 году ЕС открыл свои рынки для Украины, сняв пошлины и квоты в качестве «акта солидарности». Импорт яиц вырос с 13 тысяч тонн в 2022 году до более чем 85 тысяч тонн в прошлом году. Большая часть продукции попадает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов — макарон, выпечки, десертов, майонеза и готовых блюд. Маркировка по происхождению для таких товаров не обязательна, поэтому потребители не могут узнать, из какой страны они поступили.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия вошла в пятёрку крупнейших производителей яиц в мире. В 2024 году мировое производство яиц составило 1,78 триллиона штук. Китай обеспечил более трети этого объёма — 617,1 миллиарда. В пятёрку крупнейших производителей также вошли Индия, Индонезия, США и Бразилия.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar