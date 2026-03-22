Жительница Камчатки пожаловалась на ущерб из-за подтоплений после снежной зимы

Жители Петропавловска-Камчатского вынуждены ходить по улице в сапогах и чинить колёса машин из-за огромных луж, образовавшихся от растаявшего снега, рассказала местная жительница Алёна. По её словам, некоторые межквартальные проезды не прочищены вообще, дорогу размывает, под лужами скрываются огромные ямы.

За две недели женщина три раза латала колёса, а в некоторых местах проехать невозможно. Вода затапливает и помещения: пострадал туристический клуб, сотрудники которого вынуждены менять полы. Коммунальщики уже расчистили затопленный подъезд, а специалисты «Водоканала» прочистили колодцы.

«Всеми силами откачивали воду из соседних подвалов и из нашего помещения, но ущерб огромный. Пострадали полы. Мы их снимаем сейчас», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Напомним, ранее в Петропавловске-Камчатском из-за рекордных зимних снегопадов начались подтопления — вода залила даже подъезды и подвалы многоквартирных домов. Об этом SHOT рассказали местные жители.