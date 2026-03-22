Дилер не выплатил компенсацию за бракованный Chery, сославшись на выгодную цену
Дилер отказался выплачивать полную компенсацию за бракованный Chery жительнице Тулы. Представитель сослался на то, что автомобиль итак стал для 27-летней Екатерины выгодной покупкой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Девушка приобрела автомобиль Chery Arrizo в августе 2023 года в ООО «М-Авто», где на тот момент работал её муж. Стоимость авто составила 2,6 млн рублей, деньги были взяты в кредит.
Первые 2,5 года автомобиль эксплуатировался с перебоями: во время движения гасла приборная панель, отваливалась камера зеркала (её заменили по гарантии). В декабре 2025 года, при пробеге 50 тысяч километров, застучал двигатель. Семья сдала машину в гарантийный ремонт. Диагностика подтвердила дефект, автомобиль забрали.
Через 45 дней ожидания дилер сообщил, что запчасти заказаны из Китая, а сроки их поставки неизвестны. Авто в замен семье не предоставили, а выплаты по кредиту продолжались.
После направления претензии и предупреждений, что девушка будет разбираться и предавать ситуацию огласке, дилер перевёл 2,97 млн рублей, однако от оставшейся части компенсации отказался. В автосалоне заявили, что муж Екатерины «и так очень выгодно» приобрёл автомобиль, поскольку на момент сделки работал в этой компании.
При этом его имя в документах не фигурирует. Семья настаивает на выплате оставшихся 430 тысяч рублей, включая неустойку и компенсацию морального вреда. Рассмотрение спора продолжается.
Ранее житель Петербурга приобрёл подержанный Land Rover Discovery 4 в салоне «Авторай» со скидкой за 1,85 млн рублей. Однако после покупки диагностика выявила серьёзные неисправности в подвеске, системе охлаждения и пневматике. Дилер отказался возвращать деньги, и покупатель обратился в суд. В итоге суд встал на сторону клиента, обязав автосалон выплатить 1,8 млн рублей за навязанные услуги при оформлении сделки.
Обложка © Wikipedia / Milhouse35