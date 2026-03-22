«Всё остановилось»: Нефтегазовый рынок США встал из-за войны Трампа в Иране

В США парализовало рынок нефти и газа из-за американо-израильских военных действий против Ирана. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на банкиров и юристов. В статье подчёркивается, что переговоры в топливной сфере заморожены до стабилизации цен на энергоносители.

«Всё просто остановилось. У меня есть движение по двум сделкам, это долгосрочные контракты, но прямо сейчас всё находится в парализованном состоянии, потому что никто не может определить цену ни на что», — поделилась партнёр юридической фирмы Vinson & Elkins Брайан Лук.

Один из британских банкиров также подтвердил газете, что никто не спешит заключать нефтяные сделки, все процессы поставлены на паузу. По его словам, ежегодная энергетическая конференция CERAWeek, запланированная на 23 — 27 марта в американском Хьюстоне, явно окажется неординарной на фоне энергокризиса.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что дальнейший рост цен на энергоносители и сырьё приведёт к ускорению глобальной инфляции.