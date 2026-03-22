22 марта, 14:58

Мужчина и женщина пострадали при ударе ВСУ по Рыльску в Курской области

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Два человека пострадали в Курской области в результате удара ВСУ по городу Рыльск. Речь идёт о мужчине и женщине, пишет губернатор региона Александр Хинштейн в своём канале в Мах.

«Им оказана первая медпомощь. Мужчину направляем в Курскую областную больницу», — написал он.

По предварительным данным, повреждены автомобиль и хозяйственная постройка. На месте работают оперативные службы.

«Чувства не передать»: Португалец назвал спонсоров преступлений ВСУ в Судже

Ранее губернатор Александр Хинштейн опубликовал сводку об оперативной обстановке в регионе за минувшие сутки. По его данным, средства противовоздушной обороны сбили 80 украинских беспилотников. Кроме того, зафиксировано 55 артиллерийских обстрелов отселённых районов. Обстановка остаётся напряжённой.

