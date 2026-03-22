В Киеве горят склады, дым распространился на четыре района города

В Киеве вспыхнул пожар в складских помещениях Деснянского района, огонь охватил порядка 3 тысяч квадратных метров. Запах гари ощущается во всех соседних кварталах. О случившемся сообщила в соцсети мэрия города.

«В Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром в Киевской области. До улучшения ситуации с качеством воздуха жителям этих районов рекомендуется закрывать окна и ограничивать пребывание на улице», — говорится в тексте.

Ранее в центральной части Киева и пригорода произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы украинской столицы, а также часть Броварского района. О возобновлении подачи света в дома не говорится.