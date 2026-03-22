Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 16:39

В Киеве горят склады, дым распространился на четыре района города

В Киеве вспыхнул пожар в складских помещениях Деснянского района, огонь охватил порядка 3 тысяч квадратных метров. Запах гари ощущается во всех соседних кварталах. О случившемся сообщила в соцсети мэрия города.

Пожар на складах в Киеве. Видео © Telegram / Реальный Киев

«В Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах возможно задымление в связи с пожаром в Киевской области. До улучшения ситуации с качеством воздуха жителям этих районов рекомендуется закрывать окна и ограничивать пребывание на улице», — говорится в тексте.

Киев начал принудительную эвакуацию детей в Славянске
Киев начал принудительную эвакуацию детей в Славянске

Ранее в центральной части Киева и пригорода произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы украинской столицы, а также часть Броварского района. О возобновлении подачи света в дома не говорится.

Обложка © Telegram / Реальный Киев

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar