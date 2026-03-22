В Одессе работники военкомата ворвались в один из ресторанов в самом центре города и насильно мобилизовали поваров. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Заведение специализировалось на приготовлении роллов и суши. Владельцы общепита теперь не знают, как продолжать работу без специалистов.

На кухню ресторана зашли около двух десятков человек в масках. Сотрудники кафе тут же попросили предъявить документы и объяснить причину облавы. Но им никто не ответил. После короткого обыска военкомы скрутили и увели сразу нескольких поваров, сорвав их с рабочих мест. Один из «налётчиков» в итоге пояснил работникам заведения: «Мы просто зашли».

Ранее в Каменце-Подольском Хмельницкой области местные жители отбили у сотрудников украинского военкомата мужчину, которого те силой вытаскивали из собственного двора. Активнее всех была молодая женщина с тапком. Своим «оружием» она наносила удары по головам военкомов, поливая их оскорблениями.