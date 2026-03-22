97 украинских беспилотников сбиты за пять часов над регионами РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие пять часов перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — 47, над Смоленской — 25, над Белгородской — 10. Ещё семь БПЛА уничтожены над Новгородской областью, пять — над Курской, два — над Ленинградской и один — над Псковской.
Ранее минобороны России сообщало, что с 07:00 до 13:00 мск средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолётного типа. Наибольшее количество сбито над Брянской областью — 40, над Смоленской — 19, над Тульской — 8, над Калужской — 4, над Курской — 2 и один — над Башкортостаном.
