22 марта, 16:24

97 украинских беспилотников сбиты за пять часов над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие пять часов перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов сбито над Брянской областью — 47, над Смоленской — 25, над Белгородской — 10. Ещё семь БПЛА уничтожены над Новгородской областью, пять — над Курской, два — над Ленинградской и один — над Псковской.

Ранее минобороны России сообщало, что с 07:00 до 13:00 мск средства ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолётного типа. Наибольшее количество сбито над Брянской областью — 40, над Смоленской — 19, над Тульской — 8, над Калужской — 4, над Курской — 2 и один — над Башкортостаном.

Анастасия Никонорова
