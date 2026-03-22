22 марта, 17:00

Иран перешёл от обороны к наступлению в войне с США и Израилем

Иран изменил тактику ведения войны, перейдя от оборонительной к наступательной стратегии в конфликте с США и Израилем. Об этом заявил командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи.

По его словам, иранские войска сражаются наиболее эффективным образом. Вооружённые силы, благодаря молодым и целеустремлённым учёным, производят современное оружие, которое поможет нарушить расчёты противника.

«Преступные враги в какой-то степени осознали это, и мы продолжим эту тенденцию и преподнесём новые сюрпризы на поле боя», — приводит слова генерала Financial Times.

CBS: Более половины американцев считают, что США проигрывают в войне с Ираном

Ранее сообщалось, что более 200 человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю, 11 из них тяжело ранены. Удары нанесены по городам Димона и Арад. Израильская ПВО не перехватила ракеты, которые, предположительно, летели к ядерному объекту. За сутки Иран провёл шесть ракетных обстрелов, тревога объявлялась во многих населённых пунктах.

Александра Мышляева
