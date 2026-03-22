Порядка 200 человек пострадали от новой волны ударов Ирана по Израилю

Более 200 человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю, 11 из них тяжело ранены. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Удары пришлись по городам Димона и Арад на юге страны. По информации издания, израильская система ПВО не смогла перехватить ракеты, предположительно нацеленные на ядерный исследовательский центр.

Напомним, что за день Иран уже шесть раз устраивал ракетные обстрелы Израиля. Во многих городах включены сирены воздушной тревоги.