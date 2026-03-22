22 марта, 12:59

Порядка 200 человек пострадали от новой волны ударов Ирана по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Более 200 человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю, 11 из них тяжело ранены. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на медиков.

Удары пришлись по городам Димона и Арад на юге страны. По информации издания, израильская система ПВО не смогла перехватить ракеты, предположительно нацеленные на ядерный исследовательский центр.

Напомним, что за день Иран уже шесть раз устраивал ракетные обстрелы Израиля. Во многих городах включены сирены воздушной тревоги.

Песков: Война привела к сплочению людей вокруг властей Ирана, а не их смене

Из США каждый день звучат заявления о победе над Ираном, однако его удары становятся всё больнее. Недавно Тегеран атаковал израильский город Арад. Ракета попала в жилой многоэтажный дом, пострадали почти 90 мирных жителей. А вчера был нанесён удар по израильской Димоне, где были ранены 39 человек.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Владимир Озеров
