Более половины американцев (57%) считают, что конфликт с Ираном развивается не в пользу США. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Согласно исследованию, лишь четверо из десяти респондентов одобряют действия США на Ближнем Востоке. 92% американцев выступают за скорейшее завершение конфликта. Две трети опрошенных (68%) считают, что администрация не прояснила цели операции, а 53% — против отправки наземных сил в Иран.

Опрос проводился 17–20 марта среди 3335 американцев, погрешность составляет 2,1 процентного пункта.

Однако есть в США один американец, который на 100% уверен в победе уже сейчас. Этот человек — президент страны Дональд Трамп, ранее провозгласивший поражение Ирана в войне против Соединённых Штатов. По его словам, теперь, когда главный «враг» Америки повержен, настало время разобраться со злом под номером 2 — Демократической партией США.