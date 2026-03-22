Трамп: После «поражения» Ирана величайшим врагом США стала Демпартия

Президент США Дональд Трамп заявил, что после «поражения» Ирана главным противником Америки стала Демократическая партия. Соответствующую запись он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Теперь, после [поражения] Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия!» — написал он, поблагодарив публику за внимание.

Ранее сообщалось, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана приведут лишь к ужесточению блокады Ормузского пролива. Действия американской администрации в ходе ближневосточного конфликта не приведут к его успешному завершению, а лишь усугубят ситуацию.