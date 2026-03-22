22 марта, 14:42

«Готовьтесь к мрачным дням»: В США предупредили о страшных последствиях угроз Трампа

Аналитик Баддар: Ультиматум Трампа Ирану грозит величайшим энергокризисом

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Если Вашингтон реализует свои угрозы о нанесении ударов по иранским электростанциям, то мир ждёт масштабная катастрофа. Таким мнением поделился американский аналитик Омар Баддар, комментируя ультиматум в адрес Тегерана со стороны президента США Дональда Трампа, который дал 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

«Осталось 47 часов [на момент публикации] до крупнейшего в истории глобального энергетического кризиса. <…> Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — написал эксперт в соцети X.

С начала войны в Иране повреждено более 81 тысячи гражданских объектов
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Тегеран перекрыл Ормуз после начала военной агрессии Штатов и Израиля. В ответ в Исламской Республике угрожает начать бить по энергетической и в целом критической инфраструктуре в регионе.

Татьяна Миссуми
