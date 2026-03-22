«Готовьтесь к мрачным дням»: В США предупредили о страшных последствиях угроз Трампа

Если Вашингтон реализует свои угрозы о нанесении ударов по иранским электростанциям, то мир ждёт масштабная катастрофа. Таким мнением поделился американский аналитик Омар Баддар, комментируя ультиматум в адрес Тегерана со стороны президента США Дональда Трампа, который дал 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

«Осталось 47 часов [на момент публикации] до крупнейшего в истории глобального энергетического кризиса. <…> Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — написал эксперт в соцети X.